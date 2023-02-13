В Киеве 22-летний пассажир маршрутки чуть не зарезал водителя и украл деньги (фото)

В Киеве пассажир маршрутки во время остановки нанес водителю многочисленные удары ножом, украл из салона выручку и скрылся. Происшествие случилось на улице Ивана Пулюя в Соломенском районе столицы.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Киеве.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Нападавшего в течение нескольких часов задержали правоохранители. Им оказался ранее не судимый 22-летний житель Киевской области. Он объяснил, что таким образом решил обогатиться.

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Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15, п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное убийство по корыстным мотивам и готовят ходатайство в суд по избранию меры пресечения.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: Полиция Киева

Напомним, в Киевской области задержали педофила, который приставал к 11-летней девочке. Мужчина подошел к ребенку на улице и начал демонстрировать ему свой половой орган.

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