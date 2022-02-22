В Киеве 22 февраля не будут звучать сирены — КГГА

В КГГА призвали доверять только официальным источникам информации.
В Киеве во вторник, 22 февраля, не будут раздаваться сирены, как это накануне распространили некоторые СМИ.
Об этом сообщили в КГГА.
В КГГА опровергли информацию, опубликованную некоторыми СМИ, о том, что 22 февраля будут включать сирены для проверки системы оповещения.
"Сегодня, 22 февраля, в столице не запланировано проведение проверки системы оповещения с включением звука сирен. Информация, распространенная рядом СМИ, что такая проверка, якобы, произойдет сегодня, не соответствует действительности", — отметили в КГГА.
Также киевские чиновники призвали граждан доверять только официальным и проверенным источникам информации.
Напомним, в Киеве вандалы снова осквернили памятник воинам АТО.
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