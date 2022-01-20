В Киеве 21 января объявляется первый уровень опасности: что произошло

В Киеве 21 января объявляется первый уровень опасности: что произошло

В столице ожидается сильный ветер и гололедица.

В Киеве 21 января объявляется первый уровень опасности (желтый).

В столице ожидается на дорогах гололедица, днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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Об этом говорится на сайте КГГА.

Основные рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Associated Press

Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.

Советы водителям:

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые в неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в случае ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

УНИАН

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть-чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

при нарушении равновесия во время ходьбы в гололедицу, попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.

Министерство здравоохранения Украины

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Отметим, что "Киевавтодор" имеет для зимнего содержания дорог, мостов, тротуаров и велодорожек 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной спецтехники для нанесения противогололедных средств. Усиленное внимание дорожники уделяют состоянию покрытия путепроводов, подъемов и спусков, брусчатки, тротуаров.

Отметим, что в Киеве последние несколько дней бушует сильный ветер, на днях был установлен рекорд по скорости ветра (прошлый был в 1966 году) — 23 м/с (83 км/ч).

Напомним, в Киеве сильный ветер сдул трехметровый крест с одного из куполов Софийского собора. Сейчас он доставлен на экспертизу. Инцидент произошел ночью, потому никто не пострадал.

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