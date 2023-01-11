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В Киеве 21-летний пациент скорой напал на бригаду с ножом: есть раненый

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
576
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1 мин
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В Киеве 21-летний пациент скорой напал на бригаду с ножом: есть раненый

Фото: УНИАН

Водитель скорой получил легкие телесные повреждения.

В Киеве 21-летний пациент напал на бригаду скорой помощи с ножом и нанес ранения водителю. Парень находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

У водителя скорой резаная рана щеки и нижней губы.

На место происшествия вызвали наряд полиции и следственно-оперативную группу. Водителя бригады доставили в больницу, а нападавшего передали наряд полиции.

Напомним, в Киеве внезапно исчез 29-летний мужчина из Петропавловской Борщаговки. Он выключил телефон, уехал из дома на авто и на следующее утро не вернулся. В полицию обратилась жена пропавшего.

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Дата публикации
Просмотры
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