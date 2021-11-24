В Киеве 21-летний квартирант угнал авто с документами и устроил ДТП (фото)

Парень забрал ключи, документы и машину.

В Киеве 21-летний парень украл документы и ключи от автомобиля Skoda, а затем устроил ДТП и скрылся.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева.

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К правоохранителям с заявлением обратился мужчина, который приехал в гости к своему дяде. Он оставил машину у дома на проспекте Романа Шухевича и остался с ночевкой. Утром он не нашел ключи, документы и саму машину. Потерпевший сказал, что подозревает в краже квартиранта своего дяди.

Полицейские через несколько часов нашли поврежденную машину на обочине бульвара Перова. Оказалось, что похититель ночью попал в ДТП и скрылся с места аварии. Злоумышленника нашли в микрорайоне Виноградарь. Он скрывался в квартире родственников. Во время осмотра полицейские нашли у него ключи от угнанной машины и документы.

Парня задержали. По данному факту открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 289 и ч.3 ст. 457 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что программист "Эпицентра" в Киевской области украл 23 компьютера с места работы, продал их за бесценок и проиграл деньги в онлайн-казино. Мужчина нанес ущерб компании на сумму более 340 тысяч гривен.

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