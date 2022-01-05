В Киеве 2021 год попал в топ-20 самых теплых и сухих за всю историю

В Киеве 2021 год попал в топ-20 самых теплых и сухих за всю историю

В прошлом году в столице было зафиксировано 25 температурных рекордов.

В Киеве 2021 год попал в топ-20 самых теплых и сухих за всю историю.

Об этом сообщили климатологи Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, подведя погодные итоги 2021 года в столице.

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднегодовая температура в Киеве составила +9,2°С, что на 0,2°С больше климатической нормы 1991-2020 гг. Он вошел только в двадцатку самых теплых с 1881 года.

На протяжении семи месяцев года по сравнению со средними многолетними показателями наблюдались положительные отклонения температуры воздуха, а пять месяцев продемонстрировали отрицательные отклонения от нее. Особенно отличились июль и ноябрь, которые имели наибольшие отклонения от среднемноголетних показателей соответственно на 3,3°С и 2,2°С.

Холоднее всего в прошлом году было 20 января – минус 20,2°С, жарче всего – 24 июня, когда температура в тени достигла +35,5°С.

Всего в 2021 году в Киеве было зафиксировано 25 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне соответственно 9 и 10.

Осадков по проспекту Науки, 37 выпало 533 мм, что соответствует 86% климатической нормы. 2021 год вошел в двадцатку самых сухих. Однако по времени осадки распределились очень неравномерно – почти две месячные нормы в январе и феврале, а в июне и октябре их количество не превысило и 32% от средних многолетних показателей.

Напомним, в Киеве 3 января зафиксировали температурный рекорд. Впервые за 142 года среднесуточная температура составляла +4,3°С.

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