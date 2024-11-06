В Киеве 20-летний водитель грузовика сбил насмерть молодую женщину на пешеходном переходе: детали, фото

В результате наезда 35-летняя женщина получила телесные повреждения, от которых умерла в больнице.

В Дарницком районе Киева 20-летний водитель грузовика сбил насмерть молодую женщину на пешеходном переходе.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, водитель автомобиля DAF, двигаясь по ул. Привокзальная, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, перед которым остановился автомобиль марки Renault Master, чтобы пропустить пешехода, не среагировал на изменение дорожной ситуации, выехал на пешеходный переход и совершил наезд на переходившую женщину.

В результате наезда 35-летняя женщина получила телесные повреждения, от которых умерла в больнице.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении 20-летнему водителю автомобиля DAF по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Водитель избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В Киеве 20-летний водитель грузовика сбил насмерть женщину на переходе / Фото: Киевская городская прокуратура

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Напомним, водителю автобуса, который устроил смертельное ДТП в Киеве на Теремках, сообщено о подозрении. В результате аварии один человек погиб, четверо попали в больницу.

Смертельное ДТП на Теремках в Киеве: водителю объявили подозрение

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