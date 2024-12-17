В Киеве 20-летний парень похитил с карты несовершеннолетнего сироты все средства: что известно (фото)

В Киеве 20-летний парень похитил с карты несовершеннолетнего сироты все деньги.

Об этом сообщила полиция Киева.

Около двух месяцев назад в Подольское управление полиции поступило заявление о преступлении: были похищены средства с карты 17-летнего парня. Полицейским потерпевший сообщил, что накануне он пользовался мобильным телефоном знакомого и с его гаджета заходил в свой личный кабинет в мобильном приложении банка.

Вскоре после этого потерпевший получил уведомление о зачислении двух стипендий на свою банковскую карту — учебную из учебного заведения и социальную, которую он получает как ребенок-сирота, но эти средства исчезли.

"В ходе проведенных розыскных мероприятий ювенальные полицейские Подольского района разоблачили в совершении уголовного правонарушения 20-летнего местного жителя, ранее судимого за аналогичные преступления. Установлено, что в связи с тем, что несовершеннолетний накануне пользовался гаджетом злоумышленника, у последнего сохранились данные для входа в личный кабинет несовершеннолетнего. Так, мужчина, пользуясь этим, перевел имеющиеся средства с банковской карты потерпевшего на свою сумму более 13 600 гривен", — говорится в сообщении.

На похищенные средства юноша отпраздновал свой день рождения

20-летний обвиняемый уже был судим за аналогичные преступления. / Фото: Полиция Киева / Facebook

Следователи под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная повторно в условиях военного положения.

В настоящее время правоохранители собрали необходимую доказательную базу и направили обвинительный акт в суд. Злоумышленнику грозит лишение свободы до восьми лет.

Напомним, жительница Черновицкой области потеряла почти 100 тысяч гривен, став жертвой мошенников. Женщина перешла по ссылке на сайт, обещавший предоставить ей "тысячу Зеленского".

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