В Киеве 19-летняя девушка обокрала пресс-атташе США в Украине: что ей за это грозит

В Киеве 19-летняя девушка обокрала пресс-атташе США в Украине: что ей за это грозит

За кражу она может попасть за решетку на срок до трех лет.

В Киеве сообщили о подозрении в совершении преступления 19-летней девушке, которая обокрала помощника атташе США в Украине.

Об этом сегодня, 1 июля, сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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Как стало известно, инцидент произошел еще 26 июня. Помощник атташе США в Украине сообщила в полицию, что у нее из сумки украли личные вещи.

Задержать подозреваемого правоохранителям удалось лишь через три дня — 29 июня. Оказалось, что грабитель — 19-летняя жительница Закарпатской области. У нее с собой была часть украденных у чиновницы вещей: дипломатическая карточка помощника атташе США, водительское удостоверение и банковские карточки.

"Сейчас девушке сообщено о подозрении в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 185 ("Кража") УК Украины. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения", — сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Напомним, что под Киевом полиция задержала дуэт серийных воров, похитивших более миллиона гривен.

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