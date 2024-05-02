В Киеве 19-летний парень на BMW сбил женщину на переходе: что известно (фото)

В результате наезда автомобиля 37-летняя киевлянка получила многочисленные тяжелые травмы.

В Печерском районе Киева 19-летний парень на BMW сбил женщину на пешеходном переходе. Пострадавшая 37-летняя киевлянка в результате наезда автомобиля получила многочисленные тяжелые травмы.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Установлено, что 19-летний водитель автомобиля BMW X3 1 мая около 13:30 допустил наезд на 37-летнюю местную жительницу, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Печерском районе", – говорится в сообщении полиции.

Медики доставили пострадавшую в больницу с тяжелыми травмами.

Правоохранители проверили водителя на состояние опьянения, прибор "Драгер" показал, что он трезвый.

Виновника аварии следователи задержали на месте происшествия и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они причинили тяжкое телесное повреждение.

19-летний водитель BMW X3 был трезвым/Фото: Полиция Киева

Парню грозит до восьми лет лишения свободы. Также правоохранители вручили ему ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве произошло жуткое ДТП: фура чуть не упала на женщину.

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