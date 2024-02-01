В Киеве 19-летний мошенник вместе с сообщниками обманул 100 украинцев: как работала схема (фото)

В Киеве 19-летний мошенник вместе с четырьмя сообщниками обманул 100 украинцев. Они предстанут перед судом. Ювенальные прокуроры Оболонской окружной прокуратуры Киева направили в суд соответствующий обвинительный акт.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, 19-летний обвиняемый в августе 2022 года разработал преступную схему обманывания граждан, предполагавшую создание и администрирование каналов в мессенджере Telegram под названиями: "Орлы инвестиции", "Солидный В.Р.", "Честный господин Орлов", "Делаем деньги вместе".

Как рассказали в Киевской городской прокуратуре, позже парень создал организованную группу, в состав которой вошли еще четыре человека, в том числе несовершеннолетний 2005 года рождения. Через созданные Telegram-каналы участники схемы предлагали потенциальным клиентам получить сверхвысокие доходы от инвестиций в казино.

Аферисты убеждали граждан перечислять деньги на подконтрольные им банковские карты, после чего присваивали деньги обманутых людей. Для создания видимости эффективности своего "проекта" мошенники публиковали в Telegram-каналах фото и видео с положительными отзывами других граждан, якобы уже получивших сверхвысокую прибыль от инвестирования.

В общей сложности мошенники обманули более 100 украинцев на общую сумму 400 тысяч гривен. В ходе обысков у мошенников изъяли почти две сотни SIM-карт, более 100 банковских карт, 220 тысяч гривен, 42 тысячи долларов, телефоны, компьютерную технику и черновые записи.

За мошенничество, совершенное организованной группой, всем пяти аферистам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Действия организатора квалифицировали еще по ч. 1 ст. 304 Уголовного кодекса – вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Напомним, ДБР разоблачило начальника одной из воинских частей в Киевской области, который незаконно выплатил 20 млн грн своей жене.

Читайте также: