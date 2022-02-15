В Киеве 19-20 февраля пройдут сезонные ярмарки: список адресов

Горожане в эти выходные смогут купить качественные фермерские продукты.

В эти выходные, 19-20 февраля, в Киеве будут проведены традиционные сельскохозяйственные ярмарки.

Об этом сообщает Департамент промышленности и развитию предпринимательства.

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В частности, 19 февраля (суббота) ярмарки пройдут:

в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;

в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;

в Деснянском районе – ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера);

в Днепровском районе – б-р Амвросия Бучмы, 2-10;

в Оболонском районе – ул. Иорданская, 1-9;

в Печерском районе – ул. Екатерины Белокур;

в Святошинском районе – ул. Семашко, 10;

в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);

в Соломенском районе – ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановской);

в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

20 февраля (воскресенье) :

в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).

На ярмарках горожане смогут купить качественные фермерские продукты.

Напомним, из-за скачков цен в Европе отменяют НДС на продукты, в Украине тоже предлагают снизить налоги.

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