В Киеве 19-20 февраля пройдут сезонные ярмарки: список адресов

Горожане в эти выходные смогут купить качественные фермерские продукты.
В эти выходные, 19-20 февраля, в Киеве будут проведены традиционные сельскохозяйственные ярмарки.
Об этом сообщает Департамент промышленности и развитию предпринимательства.
В частности, 19 февраля (суббота) ярмарки пройдут:
- в Голосеевском районе – ул. Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
- в Дарницком районе – ул. Ревуцкого;
- в Деснянском районе – ул. Кубанской Украины (в пределах ул. Космонавта Волкова и просп. Лесного), ул. Николая Закревского (в пределах просп. Владимира Маяковского, 2-А и ул. Теодора Драйзера);
- в Днепровском районе – б-р Амвросия Бучмы, 2-10;
- в Оболонском районе – ул. Иорданская, 1-9;
- в Печерском районе – ул. Екатерины Белокур;
- в Святошинском районе – ул. Семашко, 10;
- в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (возле Куреневского парка);
- в Соломенском районе – ул. Стадионная (в пределах улиц Митрополита Василия Липковского и Богдановской);
- в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.
20 февраля (воскресенье) :
- в Голосеевском районе – ул. Маршала Конева (в пределах улиц Михаила Ломоносова и Василия Касияна).
На ярмарках горожане смогут купить качественные фермерские продукты.
Напомним, из-за скачков цен в Европе отменяют НДС на продукты, в Украине тоже предлагают снизить налоги.
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