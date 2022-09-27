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В Киеве 16-летняя студентка жестоко избила 13-летнюю девочку посреди улицы: как ее накажут

В Киеве 16-летняя студентка жестоко избила 13-летнюю девочку посреди улицы: как ее накажут

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В Киеве 16-летняя студентка жестоко избила 13-летнюю девочку посреди улицы: как ее накажут

Фото: Полиция Киева

Стало известно, что грозит обидчице.

В Киеве в начале сентября 16-летняя студентка на площадке жестоко избила свою 13-летнюю знакомую. Между девушками возник словесный конфликт, а затем обидчица ударила потерпевшую по лицу, схватила за волосы и повалила на землю.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Один из очевидцев снял инцидент на мобильный телефон и анонимно выложил в Сети. Видеоматериал использовали в качестве вещественного доказательства совершения преступления.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту побоев и пыток. Несовершеннолетнему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст. 126 КкУ – побои и пытки.

Санкция статьи предусматривает уплату штрафа до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до двухсот часов, или исправительные работы на срок до одного года. Досудебное расследование продолжается.

© Полиция Киева
Фото: Полиция Киева
© Полиция Киева
Фото: Полиция Киева

Напомним, в Киеве мужчина во время семейной ссоры закрылся с женщиной в доме, избил ее, сделал петлю на потолке и требовал, чтобы она покончила с собой, угрожая ножом. Теперь он предстанет перед судом.

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