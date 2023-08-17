В Киеве 16-летняя девочка официально сменила "отчество" на Лесивна, чтобы почтить свою маму

В Киеве 16-летняя девушка сменила свое "отчество" на Лесивна. Таким образом, девушка хотела почтить свою маму, которая дала ей жизнь и воспитала.

Об этом в Facebook написала мать девочки Леся Литвиненко.

Мать девочки рассказала, что когда ей дочери исполнилось 16 лет, она решила изменить свое имя и "отчество" на Литвиненко Станислава Лесовна.

"Наше воспитание повлияло на ее выбор носить мое имя "отчество" демонстрируя глубокое уважение именно к матери. Видимо, наши дискуссии о библейском неравенстве повлияли на ее мировоззрение. В Библии женщины были товаром и лично меня это всегда возмущало, особенно в контексте родословной. Женщина для своего ребенка делает все, женщина готова умереть за своего ребенка и буквально умирает при родах. Почему в результате так часто ребенок носит имя, которое ему дал отец, его фамилию и отчество. То получается, что женщина до сих пор является "жертвенной", - написала Леся Литвиненко.

Женщина заметила, что ее дочь-подросток является феминисткой.

Напомним, на Закарпатье мужчина отказался от мобилизации, потому что у него есть двое детей.

Читайте также: