В Киеве 16-летний юноша порезал ножом 18-летнюю девушку и избил ее друга

За совершенное парню грозит до восьми лет лишения свободы.

В Киеве 16-летний юноша избил парня и ударил ножом в живот девушку, которая заступилась за пострадавшего.

Об этом сообщает полиция Киева.

В столичную полицию поступило сообщение о драке на одной из улиц Подола. Как оказалось, 16-летний парень спровоцировал конфликт с компанией молодых людей, отдыхавших рядом. Сначала хулиган избил парня, а когда за него вступилась 18-летняя девушка – ударил ее ножом в живот и скрылся.

Девушку в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Сейчас ее состояние стабильное, она находится под наблюдением врачей.

Нападающего разыскали. Им оказался 16-летний студент столичного колледжа.

Задержанный нападающий

По результатам обыска в его доме следователи изъяли одежду, в которой он находился на момент совершения преступления, ножи, кастет и другие вещественные доказательства.

Удалены вещи / Фото: Полиция Киева / Facebook

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За совершенное парню грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что в Киеве в воскресенье, 7 апреля, возле фуникулера, пьяный 30-летний мужчина, оказавшийся работником УГО, прицепился к компании несовершеннолетних и во время конфликта толкнул одного из парней. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи.

Мать убитого в фуникулере 16-летнего парня рассказала щемящие подробности. По ее словам, нападающий спросил, "готов ли сын защищать Украину".

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