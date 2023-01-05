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В Киеве 16-летний парень выпал из окна квартиры на 20 этаже

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
898
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве 16-летний парень выпал из окна квартиры на 20 этаже

фото иллюстративный / Фото: pixabay.com

Подросток погиб на месте падения.

Сегодня, 5 января, в Киеве 16-летний парень выпал из окна квартиры на 20 этаже на улице Клавдиевской. В результате падения подросток погиб на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Сегодня в столичную полицию поступила информация о падении парня с многоэтажки. Предварительно правоохранители установили, что 16-летний парень упал из окна квартиры на 20 этаже. Сейчас полицейские общаются с родными и близкими погибшего, опрашивают соседей и вероятных очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства произошедшего", — говорится в сообщении.

После установки всех деталей и проведения первоочередных следственных действий, будет предоставлена правовая квалификация происшествия.

Напомним, в Броварах Киевской области из окна 7 этажа выпал 4-летний мальчик. Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать ребенка, но он умер.

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Дата публикации
Просмотры
898
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