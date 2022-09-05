В Киеве 16-летние девушки избили одноклассницу прямо посреди улицы: начато расследование (фото)

В преддверии инцидента между девушками возникла ссора, в ходе которой двое из них решили наказать подругу – сначала брызнули баллончиком в лицо, а затем избили.

В Киеве 16-летние девушки избили одноклассницу прямо посреди улицы.

Столичные следователи начали досудебное расследование относительно несовершеннолетних киевлянок.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Накануне инцидента между девушками возникла ссора, в ходе которой двое из них решили наказать подругу — сначала брызнули баллончиком в лицо, а потом нанесли телесные повреждения. Действия нарушителей квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц. Им грозит до четырех лет лишения свободы", — рассказали в полиции.

В полицию Киева с заявлением обратился мужчина, сообщивший, что его несовершеннолетнюю дочь избили одноклассницы. Правоохранители Дарницкого управления полиции сразу зарегистрировали событие и приступили к проверке.

Затем полицейские обнаружили в сети Интернет видео инцидента, что позволило квалифицировать действия злоумышленниц по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: Полиция Киева / Facebook

В ходе досудебного расследования полицейские установили участниц конфликта и выяснили, что все трое учатся в одном учебном заведении. Известно, что накануне потасовки между девушками неоднократно возникали конфликты. Во время очередного выяснения отношений две подруги унижали и травили одноклассницу, толкали ее, после чего брызнули в лицо баллончиком и избили. Очевидцы инцидента снимали действия девушек на видео, которое позже разместили в социальных сетях.

По факту хулиганских действий, совершенных 16-летними девушками, следователи по согласованию с окружной прокуратурой готовят материалы для уведомления о подозрении. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Ирпене в Киевской области неадекватный обнаженный мужчина бросался с ножницами на людей и кричал "Россия, забери меня". Инцидент произошел во дворе многоэтажки.

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