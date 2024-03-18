В Киеве 14-летний школьник распространял детское порно: фото, видео

За удаление публикаций порнографического характера подросток требовал деньги.
В Киеве 14-летний школьник распространял детское порно. Подросток создал телеграм-канал, через который распространял запрещенные материалы, в том числе и порнографического характера. За удаление таких публикаций он требовал деньги.
Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Черкасской области.
К черкасским правоохранителям поступили сообщения от родителей о том, что в одном из телеграм-каналов распространены фотографии их детей и другая личная информация, в том числе и порнографического характера. После публикации таких постов с детей злоумышленник потребовал деньги за их удаление.
Сотрудники киберполиции совместно с правоохранителями Черкасского районного управления полиции, во время проведения комплекса следственно-розыскных мероприятий, установили личность правонарушителя. Им оказался 14-летний киевлянин.
По месту жительства подростка правоохранители провели санкционированный обыск.
Следователи изъяли мобильный телефон, с которого осуществлялось администрирование телеграммканала и другие вещественные доказательства, подтверждающие факт совершенного правонарушения.
Следователи открыли уголовное производство по ст. 301-1 (получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
Напомним, в Киевской области будут судить мужа и жену, которые снимали порнографический контент, развращали двух дочерей и насиловали одну из них.
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