В Киеве 14 и 15 января объявлен первый уровень опасности: что произошло

В Киеве 14 и 15 января объявлен первый уровень опасности: что произошло

В столице ожидаются порывы ветра до 25 м/с, на дорогах гололедица.

В Киеве объявлен первый уровень опасности, желтый.

В столице 14 и 15 января ожидаются порывы ветра от 15 до 25 м/с, на дорогах гололедица.

Также читайте В Киеве вскоре демонтируют елку на Софийской площади: когда можно посетить локацию

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей;

не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.

Советы водителям:

КГГА

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые в неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

при ухудшении погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть-чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

в случае нарушения равновесия при ходьбе в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.

Министерство здравоохранения Украины

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

"Киевавтодор" отмечает, что для зимнего содержания дорог, мостов, тротуаров и велодорожек имеется 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной спецтехники для нанесения противогололедных средств. Усиленное внимание дорожники уделяют состоянию покрытия путепроводов, подъемов и спусков, брусчатки, тротуаров.

КГГА

Напомним, по традиции на Крещение, 19 января, киевляне погружаются в проруби. В столице подготовят 15 локаций, где можно купаться безопасно.

Читайте также: