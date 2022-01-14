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В Киеве 14 и 15 января объявлен первый уровень опасности: что произошло

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В Киеве 14 и 15 января объявлен первый уровень опасности: что произошло

Фото: Facebook

В столице ожидаются порывы ветра до 25 м/с, на дорогах гололедица.

В Киеве объявлен первый уровень опасности, желтый.

В столице 14 и 15 января ожидаются порывы ветра от 15 до 25 м/с, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:

  • все окна домов плотно закрыть;
  • на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей;
  • не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.

Советы водителям:

© КГГА
КГГА
  • нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые в неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
  • при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
  • не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
  • при ухудшении погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

  • ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и чуть-чуть согните в коленях, ступайте на всю подошву;
  • не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
  • в случае нарушения равновесия при ходьбе в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
  • будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
  • учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раза.
© Министерство здравоохранения Украины
Министерство здравоохранения Украины

Пешеходам во время гололеда также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

"Киевавтодор" отмечает, что для зимнего содержания дорог, мостов, тротуаров и велодорожек имеется 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной спецтехники для нанесения противогололедных средств. Усиленное внимание дорожники уделяют состоянию покрытия путепроводов, подъемов и спусков, брусчатки, тротуаров.

© КГГА
КГГА

Напомним, по традиции на Крещение, 19 января, киевляне погружаются в проруби. В столице подготовят 15 локаций, где можно купаться безопасно.

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