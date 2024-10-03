В Киеве 13-летний мальчик стал жертвой циничного грабежа

Полицейские разыскали злоумышленника и задержали его.

В Днепровском районе Киева злоумышленник выхватил у 13-летнего мальчика рюкзак, с которым тот собирался на рыбалку, и скрылся.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Несовершеннолетний, ограбленный неизвестным мужчиной, немедленно обратился к полицейским за помощью. В полиции начали уголовное производство.

Устанавливая обстоятельства происшествия, правоохранители выяснили, что по дороге мальчик остановился у бювета, чтобы напиться воды, и оставил рюкзак на скамейке возле себя.

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В это время мимо него проходил неизвестный мужчина и стал рассматривать рюкзак, который мальчик взял у отца, чтобы сходить на рыбалку. Вдруг мужчина схватил рюкзак и побежал в неизвестном направлении.

Оперативники Днепровского управления полиции установили, что в совершении уголовного правонарушения причастен 41-летний уроженец Житомирской области.

Задержан полицией Киева грабитель / Фото: Полиция Киева / Facebook

Полицейские разыскали злоумышленника и задержали его. У подозреваемого изъяли похищенные вещи.

Задержанному объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж, совершенный в условиях действия военного положения) УКУ. За совершенное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, накануне, 2 октября, в Печерском районе столицы раздался выстрел у Дворца "Украина". Правоохранители оперативно задержали стрелка.

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