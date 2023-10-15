В Киеве 12-летняя девочка погибла, выпав из многоэтажки

В Киеве 15 октября на Минском массиве обнаружили тело 12-летней девочки без признаков жизни. Предварительно установили, что ребенок погиб в результате падения с высоты многоэтажки.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

От полученных травм девочка скончалась на месте. На месте трагедии продолжаются первоочередные следственные действия.

"Сегодня около 12:00 часов в полицию поступила информация о том, что во дворе многоэтажки на улице Николая Гулака обнаружено тело ребенка без признаков жизни, который, вероятно, разбился в результате падения. На место прибыла следственно-оперативная группа Главного и Оболонского управлений полиции, ювенальные инспекторы, оперативники и медики", — говорится в сообщении.

Как пишут местные паблики, ребенок якобы выпрыгнул из окна 22 этажа.

Напомним, в Киеве возле недостроя нашли тела двух девочек-подростков (фото).

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