В Киеве 12-13 февраля объявляется первый уровень опасности: что произошло

Во избежание травматизма власти призывают киевлян быть осторожными и рекомендуют следовать советам во время гололедицы.
В Киеве 12-13 февраля объявляется первый уровень опасности (желтый).
На столичных дорогах ожидается гололедица.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололедицы.
Советы водителям:
- нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;
- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;
- не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.
Советы пешеходам:
- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;
- не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;
- в случае нарушения равновесия при ходьбе в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;
- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.
Пешеходам во время гололедицы также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.
О необработанных противогололедными средствами участках и территории можно сообщать в Контактный центр города Киева 15-51.
Напомним, в эти выходные, 12-13 февраля, в Украину придет незначительное похолодание с ночными морозами.
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