В Киеве 12-13 февраля объявляется первый уровень опасности: что произошло

В Киеве 12-13 февраля объявляется первый уровень опасности: что произошло

Во избежание травматизма власти призывают киевлян быть осторожными и рекомендуют следовать советам во время гололедицы.

В Киеве 12-13 февраля объявляется первый уровень опасности (желтый).

На столичных дорогах ожидается гололедица.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололедицы.

Советы водителям:

нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

не забывайте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

КГГА

Советы пешеходам:

ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;

не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

в случае нарушения равновесия при ходьбе в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз.

Министерство здравоохранения Украины

Пешеходам во время гололедицы также необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора.

УНИАН

О необработанных противогололедными средствами участках и территории можно сообщать в Контактный центр города Киева 15-51.

УНИАН

Напомним, в эти выходные, 12-13 февраля, в Украину придет незначительное похолодание с ночными морозами.

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