В Киеве 11 пляжей опасно посещать: что произошло (список)

Специалисты предупредили об отрицательных последствиях населения при купании на этих пляжах.

На 11 пляжах Киева вода не отвечает требованиям гигиенических нормативов качества, поэтому специалисты рекомендуют воздержаться от их посещения.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной продпотребслужбы столицы.

Отмечается, что Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве проводило исследование воды на городских пляжах.По результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований пробы воды на этих объектах не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества воды на таких пляжах, как:

"Радуга", "Детский", "Молодежный", "Радуга", "Тельбин", "Центральный", "Троещина", "Черторый", "Галерный", Вербный" и "Пущая Водица".

Специалисты предупредили об отрицательных последствиях среди населения при купании на этих пляжах.

Раньше мы информировали, на каких пляжах вода на пляжах не отвечает нормативам качества, поэтому нельзя купаться.

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