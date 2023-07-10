В Киеве 10 июля объявлен первый уровень опасности: что произошло

До конца суток в столице возможны ливни, коммунальные службы работают в усиленном режиме.

В Киеве и области до конца суток 10 июля ожидаются грозы. Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

В нескольких районах уже прошли дожди и грозы, сопровождаемые градом и шквалами.

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В настоящее время на местах возможных подтоплений дежурят бригады.

Кроме того, работники ШЭУ открыли решетки ливнестоков в заниженных местах. Ведь чистые решетки быстро засоряются грязью, которую приносит вода во время залповых осадков.

В "Киевавтодоре" просят водителей быть внимательными на дорогах.

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери. В случае сильного ветра – держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, не парковать рядом с ними машины.

В случае подтоплений проезжей части или тротуаров необходимо обращаться в диспетчерскую УК "Киевавтодор": 044-284-74-19.

Если дерево упало или сломались ветки, нужно звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044-272-40-18.

Если упало дерево или ветки, нужно вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

Напомним, в Киеве 7 июля залповый ливень натворил беды: людей буквально сносило потоками воды, повреждены некоторые дороги. Возникли подтопления в Голосеевском и Печерском районах. Вода добралась до подземного перехода вблизи станции метро "Зверинецкая". Там она стекала по лестнице, словно фонтан. В торгово-развлекательном центре Ocean Plaza в одном из магазинов образовался фонтан. До этого посетители этого ТРЦ сообщали о затоплении самого помещения.

Киев подтопил сильный ливень: видео последствий непогоды

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