В Киеве 10 августа вечером возможно ограничение на вход на трех станциях метро

Некоторые изменения в работе столичной подземки возможны из-за футбола на НСК «Олимпийский».
Сегодня, 10 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Генк" (Бельгия) возможны некоторые изменения в работе столичного метро.
Об этом информирует КП "Киевский метрополитен".
Так, перед футбольным матчем (начало игры в 20:30), а также после его завершения возможно ограничение (закрытие) на вход к станциям "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
"Киевский метрополитен" просит прощения за возможные неудобства.
Напомним, столичные коммунальные предприятия "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" 13 мая попросили власти Киева повысить цены на проезд или направить финансовую помощь. По их подсчетам, обоснованная стоимость одной поездки составляет более 21 гривни.
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