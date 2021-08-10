В Киеве 10 августа вечером возможно ограничение на вход на трех станциях метро

В Киеве 10 августа вечером возможно ограничение на вход на трех станциях метро

Некоторые изменения в работе столичной подземки возможны из-за футбола на НСК «Олимпийский».

Сегодня, 10 августа, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Генк" (Бельгия) возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

Об этом информирует КП "Киевский метрополитен".

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Так, перед футбольным матчем (начало игры в 20:30), а также после его завершения возможно ограничение (закрытие) на вход к станциям "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

"Киевский метрополитен" просит прощения за возможные неудобства.

Напомним, столичные коммунальные предприятия "Киевпастранс" и "Киевский метрополитен" 13 мая попросили власти Киева повысить цены на проезд или направить финансовую помощь. По их подсчетам, обоснованная стоимость одной поездки составляет более 21 гривни.

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