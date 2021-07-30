В Киеве 1 августа возможны изменения в работе трех станций метро

После завершения футбола возможно ограничение (закрытие) на вход станций «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».
В Киеве в воскресенье, 1 августа, возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Изменения связаны с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 19:30) между командами "Динамо" (Киев) и "Верес" (Ровно).
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
Так, после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".
Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
Напомним, Киев разрабатывает алгоритм внедрения электронных пропусков для проезда в транспорте на случай локдауна.