В "Киевавтодоре" снова проводят обыски: что известно

В среду, 19 февраля, следователи Нацполиции проводят обыски в помещении коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Об этом сообщил официальный портал Киева.

"Как отмечают в "Киевавтодоре", обыски проводятся на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева в рамках уголовного производства относительно возможного присвоения бюджетных средств, выделенных на услуги по нанесению горизонтальной дорожной разметки", — говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" подчеркивают, что тендеры проводились официально.

"Работники корпорации способствуют следствию и предоставляют все запрашиваемые документы, необходимые для всестороннего и полного расследования. Со своей стороны рассчитывают на объективное и беспристрастное следствие", — отметили в Киеве.

В полиции ситуацию пока не комментируют. Это уже не первый обыск в корпорации в этом месяце — 11 февраля следственные действия проводили СБУ и Нацполиция одновременно с обысками в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Напомним, в Киеве незаконно выдают пропуска для передвижения во время комендантского часа.

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