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В Киев завозят дополнительное оружие: кто и где может получить

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В Киев завозят дополнительное оружие: кто и где может получить

pixabay.com

Кличко призвал киевлян вступать в ряды территориальной обороны.

В Киев завозят дополнительное оружие для бойцов, присоединяющихся в ряды территориальной обороны. Ее можно будет получить уже с утра в пятницу, 25 февраля.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Места получения оружия в Киеве:

  • Шевченковский район – ул. Пугачева, 10.
  • Голосеевский район – ул. Глушкова, 9.
  • Оболонский район – ул. Полярная 20 (завод генераторов).

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян, готовых защищать город и свои семьи, вступать в ряды территориальной обороны. Он подчеркнул, что сейчас эта процедура максимально упрощена.

Все детали можно узнать по телефону круглосуточной горячей линии: 063 651 44 46.

"Приходите и присоединяйтесь. Будем вместе защищать свой город!" – написал он.

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