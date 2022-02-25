В Киев завозят дополнительное оружие: кто и где может получить

Кличко призвал киевлян вступать в ряды территориальной обороны.
В Киев завозят дополнительное оружие для бойцов, присоединяющихся в ряды территориальной обороны. Ее можно будет получить уже с утра в пятницу, 25 февраля.
Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Места получения оружия в Киеве:
- Шевченковский район – ул. Пугачева, 10.
- Голосеевский район – ул. Глушкова, 9.
- Оболонский район – ул. Полярная 20 (завод генераторов).
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян, готовых защищать город и свои семьи, вступать в ряды территориальной обороны. Он подчеркнул, что сейчас эта процедура максимально упрощена.
Все детали можно узнать по телефону круглосуточной горячей линии: 063 651 44 46.
"Приходите и присоединяйтесь. Будем вместе защищать свой город!" – написал он.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.