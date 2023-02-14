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В Киев завезли тысячи таблеток для похудения с психотропами (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
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В Киев завезли тысячи таблеток для похудения с психотропами (фото)

Фото: Unsplash

В составе капсул эксперты обнаружили сибутрамин.

Киевские таможенники обнаружили 5 тысяч таблеток для похудения с содержанием психотропного вещества сибутрамина в двух международных почтовых отправлениях из Казахстана.

Об этом 14 февраля сообщили в Киевской таможне.

Препараты под названиями Samyun wan и Shafran Diet направлялись от одного отправители из города Астана в Киев и Черновцы.

В составе капсул эксперты обнаружили сибутрамин, отнесенный к психотропным веществам, обращение которых в Украине ограничено, а пересылка в международных почтовых отправлениях – запрещена.

По фактам правонарушений таможенники составили два протокола по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Капсулы изъяли.

© Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы
Фото: Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы
© Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы
Фото: Facebook/Киевская таможня Гостаможслужбы

Напомним, в Киеве полицейские разыскали 18-летнюю Либерти Боднар. Девушка считалась без вести пропавшей около двух лет.

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Дата публикации
Просмотры
1006
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