В Киев стало возвращаться гораздо меньше людей — горсовет

Количество возвращающихся в Киев значительно уменьшилось.

Если месяц назад в столицу приезжало около 50 тысяч человек, то сегодня это количество уменьшилось до 20 тысяч.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Отмечается, что КМВА делает все возможное, чтобы разгрузить город.

"Мы не раз подчеркиваем, что мы должны жить в условиях войны. Военной администрацией приняты меры по обеспечению передвижения.

Ежедневно вводятся новые маршруты общественного транспорта, работает метрополитен с интервалом 10-15 мин. На каждой станции есть график поездов", — говорят в КМВА.

Кроме того, в Киевской военной администрации в очередной раз призвали жителей столицы пользоваться именно общественным транспортом, чтобы не создавать пробки и экономить топливо, которое так необходимо для функционирования критических инфраструктур города и военных.

В КМВА просят украинцев пока не возвращаться в столицу и ни в коем случае не игнорировать воздушные тревоги.

"Особенно это касается женщин с детьми, пожилых людей, студентов. Мы рекомендуем гражданам как можно меньше перемещаться и не игнорировать сигналы воздушной тревоги", — говорят в КМВА.

Напомним, Посольство США надеется вернуться в Киев до конца мая, если разрешат условия.

В Киевской области заработала еще одна временная переправа

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