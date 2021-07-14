В Киев снова не пускают грузовой транспорт

В Киев снова не пускают грузовой транспорт

Ограничения ввели из-за жары.

В Киев из-за жары ограничили въезд грузовиков.

Об этом сообщила пресс-служба столичной патрульной полиции.

Въезд в город большегрузного транспорта ограничили в связи с жарой, отметили патрульные. Дневная температура воздуха достигла отметки + 28 ° С.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву. Речь идет о транспортных средствах весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн. О снятии ограничений сообщат дополнительно — до 20:00.

Как сообщали синоптики, погода в Украине на текущей неделе будет крайне жаркой - до +39 градусов. Жара несколько ослабеет разве что на следующей неделе. Сейчас погоду в Украине формирует высотный антициклон, центр которого находится в России. Так, ожидается, что вторая половина текущей недели станет самым жарким летом.

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