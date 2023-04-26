В Киев скоро прибудут варшавские вагоны метро

60 вагонов метро планируют передать поэтапно в этом году.

В Киев из Варшавы в скором времени прибудет первая партия вагонов метрополитена в рамках помощи от Польши. К транспортировке практически готовы 6 вагонов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В общей сложности киевская подземка должна бесплатно получить 60 вагонов. Их планируют передать поэтапно в течение этого года.

"Речь идет о передаче подвижного состава серии №717, который также эксплуатируется и в нашем метро. Полученные вагоны, прежде всего, будут использоваться в качестве технических доноров для проведения капитальных ремонтов действующего подвижного состава. Но часть этих вагонов будет эксплуатироваться как полноценный подвижной состав на линиях подземки", – отметил городской голова.

Для Киевского метро эта помощь достаточно весома, поскольку 80% подвижного состава произведено еще в советское время.

Ранее мы сообщали, что в Киеве 35-летний мужчина упал на пути метро. В результате его госпитализировали с травмами.

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