В Киев проникла вражеская ДРГ: привлечены силовики и ТЦК

В Киеве на Оболони правоохранители, ТРО и работники ТЦК разыскивают диверсионную группу врага, проникшую в столицу в понедельник, 5 февраля.

Об этом сообщает Оболонский районный РТЦК и СП в Киеве.

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Для обнаружения ДРГ установили блокпосты.

"В Оболонском районе города Киева проводятся поисковые мероприятия с участием представителей Сектора обороны №1 города Киева, Оболонского территориального центра комплектования и социальной поддержки, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции, Главного Управления Национальной полиции в г. Киеве по выявлению диверсионно-разведывательных групп врага", — говорится в заявлении.

По состоянию на 16.45 больше деталей нет.

Напомним, мы публиковали материал о том, как и где в Украине ловят уклонистов. Среди мест – блокпосты, "тренажерки", а также рейды коммунальщиков.

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