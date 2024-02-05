В Киев проникла вражеская ДРГ: привлечены силовики и ТЦК

Для обнаружения ДРГ установили блокпосты.
В Киеве на Оболони правоохранители, ТРО и работники ТЦК разыскивают диверсионную группу врага, проникшую в столицу в понедельник, 5 февраля.
Об этом сообщает Оболонский районный РТЦК и СП в Киеве.
Для обнаружения ДРГ установили блокпосты.
"В Оболонском районе города Киева проводятся поисковые мероприятия с участием представителей Сектора обороны №1 города Киева, Оболонского территориального центра комплектования и социальной поддержки, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции, Главного Управления Национальной полиции в г. Киеве по выявлению диверсионно-разведывательных групп врага", — говорится в заявлении.
По состоянию на 16.45 больше деталей нет.
Напомним, мы публиковали материал о том, как и где в Украине ловят уклонистов. Среди мест – блокпосты, "тренажерки", а также рейды коммунальщиков.
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