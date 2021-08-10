В Киев привезли работы выдающегося художника Пинзеля

Экспозиция будет действовать до февраля следующего года.

Скульптуры Пинзеля в Киеве. Работы выдающегося художника XVIII века, чьи работы являются украшениями украинских и европейских музеев, и в частности парижского Лувра, можно увидеть в Национальном заповеднике "София Киевская".

Об этом 10 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Отметим, что работы бароккового скульптора Иоганна-Георга Пинзеля, его ученика Франциска Олендзкого и современного украинского художника Александра Животкова будут экспонироваться в "Софии Киевской" до 5 февраля 2022 года.

В экспозиции представлено "Святую Анну" и "Голову ангела" Пинзеля, а также три работы его ученика Олендзкого — "Аллегорическая фигура с ребенком" и две фигуры ангелов. Подробнее о выставке смотрите на видео.

А с 27 августа по 2 сентября в саду "Софии Киевской" состоится четвертый фестиваль высокого искусства Bouquet Kyiv Stage.

Новости Украины: в столицу приехали скульптуры Пинзеля

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