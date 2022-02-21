В Киев пришла метеорологическая весна: зима оказалась рекордно короткой

Метеорологическая зима началась 20 декабря и завершилась 5 февраля.

В Киев почти месяцем ранее пришла метеорологическая весна.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Начиная с 6 февраля, по данным наблюдений, среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0°С. Это свидетельствует о том, что Киев посетила метеорологическая весна — почти на месяц раньше климатической нормы.

Метеорологическая зима началась 20 декабря и завершилась 5 февраля. Она длилась всего 48 дней, что на полтора месяца короче средних многолетних показателей. Метеорологическая зима в столице оказалась кратчайшей в истории наблюдений, за исключением 2019-2020 гг., когда она вообще не наблюдалась.

"Учитывая прогноз Украинского гидрометцентра, среднесуточные температуры в Киеве и дальше будут положительными", — отметили в обсерватории.

Ранее сообщалось, какой будет погода в последнюю неделю зимы.

Читайте также: