В Киев пришла климатическая зима: синоптики рассказали, в чем аномалия

В Киев пришла климатическая зима: синоптики рассказали, в чем аномалия

Температура воздуха опустилась ниже 0°.

В Киев 20 декабря пришла климатическая зима. В этом году это произошло на три недели позже нормы.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

Климатологи объяснили, что о начале метеорологической зимы в столице свидетельствует устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже 0°С.

"20 декабря среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла -0,2 °С и по прогнозам Украинского гидрометцентра отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше", — рассказали в обсерватории.

Раньше всего в Киев зима пришла 20 октября в 1920 году и 31 октября в 1988 году, а позже всего – 29 декабря в 2015 году.

Напомним, что на Новый год в Киеве синоптики обещают сказочную погоду. 31 декабря температура воздуха опустится до -15 градусов. Ночью прогнозируется мелкий снег, все остальное время — без осадков.

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