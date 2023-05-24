В Киев приехал министр обороны Великобритании Бен Уоллес

В Киев 24 мая с неанонсированным визитом приехал министр обороны Великобритании Бен Воллес.

Об этом сообщило Минобороны Украины.

"Мы поговорили о продолжении подготовки наших военнослужащих на британской территории, о главных приоритетах и акцентах по этим тренировкам. У нас был случай пожать руки пилотам, которые учились в Великобритании и уже успешно применяют оружие под названием Storm Shadow", — рассказал Алексей Резников.

В то же время министр обороны Великобритании выразил свою приверженность визитам в Украину и общению с военными.

"Я всегда получаю удовольствие от визитов в столицу, от общения не только со своим визави, но и с военными, обсуждая их планы и амбиции и то, как я могу больше привлекаться к помощи по реализации этих планов", — сказал министр.

Напомним, в США раскрыли, когда начнутся учения украинских военных на танках Abrams.

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