В Киев придет потепление: стала известна дата

Потеплеет ближе к выходным.
В Киев придет потепление. Но произойдет это уже ближе к выходным: воздух прогреется до +17 градусов.
В то же время начало недели будет достаточно прохладным.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, понедельник, вторник и среда будут прохладными — температура будет колебаться от +9 до +11 градусов.
В ночь на вторник ожидаются небольшие осадки, остальные дни недели будут сухими.
Потеплеет ближе к выходным. Уже в четверг и пятницу температура повысится до +15 ... + 17 градусов.
Напомним, погода в Украине в октябре 2021 ггода будет близка к климатической норме. Средняя месячная температура прогнозируется на уровне 7-12°, в Карпатах 6-7°, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и месячное количество осадков: 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.