В Киев прибыл президент Швейцарии Ален Берсе

Президент Швеции примет в Киеве участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности.
В Украину прибыл президент Швейцарии Ален Берсе. У него запланирована встреча с Владимиром Зеленским.
Об этом Ален Берсе написал на своей странице в соцсети.
Как отмечается, президент Швеции примет в Киеве участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности и встретится с Владимиром Зеленским. В Украину он прибыл поездом, фотографии возле которого также появились в Сети.
"Основное внимание уделено влиянию захватнической войны России на мировую продовольственную безопасность и долгосрочную поддержку Украины со стороны Швейцарии", — подчеркнул Берсе.
Напомним, что Зеленский обратился к украинцам в 90-ю годовщину Голодомора.
Читайте также:
- ВСУ продолжают наступление в западной части в Запорожье – ISW
- РФ выпустила ночью рекордное количество дронов: Воздушные силы назвали цель врага
- Ситуация на фронте 25 ноября: ВСУ успешно отражают атаки россиян по нескольким направлениям