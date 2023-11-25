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В Киев прибыл президент Швейцарии Ален Берсе

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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В Киев прибыл президент Швейцарии Ален Берсе

Президент Швейцарии Ален Берсе / Фото: соцмережі

Президент Швеции примет в Киеве участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности.

В Украину прибыл президент Швейцарии Ален Берсе. У него запланирована встреча с Владимиром Зеленским.

Об этом Ален Берсе написал на своей странице в соцсети.

Как отмечается, президент Швеции примет в Киеве участие в международном саммите по вопросам продовольственной безопасности и встретится с Владимиром Зеленским. В Украину он прибыл поездом, фотографии возле которого также появились в Сети.

"Основное внимание уделено влиянию захватнической войны России на мировую продовольственную безопасность и долгосрочную поддержку Украины со стороны Швейцарии", — подчеркнул Берсе.

Напомним, что Зеленский обратился к украинцам в 90-ю годовщину Голодомора.

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Дата публикации
Просмотры
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