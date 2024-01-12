В Киев прибыл премьер Британии Риши Сунак: фото и подробности визита

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак опубликовал первое фото своего визита Киева 12 января.

Соответствующим снимком он поделился в соцсети Х.

"Я в Украине, чтобы донести простое послание. Наша поддержка не может и не будет ослабевать. Всем украинцам: Великобритания с вами — столько, сколько потребуется", — написал Сунак.

Риши Сунак в Киеве/Фото: Rishi Sunak в X

Риши Сунак в Киеве / Фото: Associated Press

Что известно о визите

Ранее стало известно, что Сунак планирует выступить в Верховной Раде. Кроме того, премьер Британии подпишет с президентом Владимиром Зеленским британско-украинское соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Речь идет об обмене разведывательными данными, кибербезопасности, медицинской и военной подготовке, а также оборонно-промышленном сотрудничестве.

Также Великобритания предоставит Украине военную помощь на сумму 2,5 млрд фунтов стерлингов (более 3 млрд долларов) в 2024-2025 годах. Это на 200 млн. фунтов больше, чем за предыдущие два года. Около 200 млн фунтов стерлингов (свыше 255 млн долларов) будут потрачены на дроны, которые в основном будут произведены в Великобритании.

Финпомощь также будет включать 18 млрд фунтов стерлингов (около 23 млрд долларов) на гуманитарную помощь, поддержку в укреплении энергетической инфраструктуры Украины и дополнительное финансирование онлайн-обучения английскому языку.

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