В Киев ограничили въезд грузовиков: сколько будет действовать

В Киев ограничили въезд грузовиков: сколько будет действовать

Въезд ограничат 9 июля с 12:00.

Из-за жары в Киев ограничили въезд в город большегрузного транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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Въезд ограничат 9 июля с 12:00 из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С. Речь идет об автотранспорте весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более семи тонн.

Захзначаеться, что ограничения осуществляется на всех подъездах к Киеву. О снятии ограничений в КГГА обещают сообщить дополнительно — до 19:00.

Как сообщалось, в Украину вернулась жара. В Киеве 9 июля будет солнечно. Синоптики обещают сухую и жаркую погоду. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Температура составит 31-33 градуса тепла.

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