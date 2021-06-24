Категория
Киев
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Киев ограничили въезд большегрузного транспорта

В Киев ограничили въезд большегрузного транспорта

УНИАН

Ограничение осуществляется на всех подъездах к столице.

От 10:00 ограничили въезд в Киев большегрузного транспорта в связи с жарой.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к столице.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

"Сегодня, 24 июня, с 10:00 ограничили въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С", — говорится в сообщении.

© Facebook / Патрульна поліція Києва
Facebook / Патрульна поліція Києва

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 22:00).

Напомним, в Киеве водитель трамвая потерял сознание прямо во время движения. Причиной инцидента стала адская жара.