В Киев ограничили въезд большегрузного транспорта

Ограничение осуществляется на всех подъездах к столице.

От 10:00 ограничили въезд в Киев большегрузного транспорта в связи с жарой.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к столице.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.



"Сегодня, 24 июня, с 10:00 ограничили въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С", — говорится в сообщении.

Facebook / Патрульна поліція Києва

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 22:00).

Напомним, в Киеве водитель трамвая потерял сознание прямо во время движения. Причиной инцидента стала адская жара.

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