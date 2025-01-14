В Киев на переговоры прибыл министр обороны Германии Писториус

Глава оборонного ведомства будет говорить о ситуации на фронте.
В Киев с неанонсированным визитом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус, чтобы провести переговоры с украинским правительством.
Об этом пишет издание welt.de.
По прибытии в столицу Украины он сказал, что планирует обсудить с украинским правительством дальнейшую помощь и получить представление о военной ситуации на фронте.
Планируется, что Писториус встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и с министром обороны Рустемом Умеровым.
"Для меня важно показать этой поездкой, что мы продолжаем активно поддерживать Украину. Это сигнал, что Германия как крупнейшая страна НАТО в Европе стоит рядом с Украиной", — сказал министр.
Напомним, издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщило, что Шольц блокирует новый крупный пакет военной помощи Украине, который предлагают МИД и Минобороны.
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