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В Киев на переговоры прибыл министр обороны Германии Писториус

В Киев на переговоры прибыл министр обороны Германии Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус / Фото: Associated Press

Глава оборонного ведомства будет говорить о ситуации на фронте.

В Киев с неанонсированным визитом прибыл министр обороны Германии Борис Писториус, чтобы провести переговоры с украинским правительством.

Об этом пишет издание welt.de.

По прибытии в столицу Украины он сказал, что планирует обсудить с украинским правительством дальнейшую помощь и получить представление о военной ситуации на фронте.

Планируется, что Писториус встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и с министром обороны Рустемом Умеровым.

"Для меня важно показать этой поездкой, что мы продолжаем активно поддерживать Украину. Это сигнал, что Германия как крупнейшая страна НАТО в Европе стоит рядом с Украиной", — сказал министр.

Напомним, издание Spiegel со ссылкой на свои источники сообщило, что Шольц блокирует новый крупный пакет военной помощи Украине, который предлагают МИД и Минобороны.

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