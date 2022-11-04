В "Киев Цифровой" запустили новый опрос: киевлянам предлагают вернуть исторические названия улицам

В приложении "Киев Цифровой" 4 ноября запустили новый опрос. Киевлянам предлагают вернуть исторические названия городским объектам, подлежащим переименованию.

В перечне 32 объекта, которые отобрала экспертная комиссия из специалистов Украинского института национальной памяти, Института истории Украины и других учреждений.

Например, предлагается вернуть переулку Мичурина историческое название Болсуновский, улицу Шутова переименовать в Грушецкую, а улицу Царика на Ипподромный переулок.

Опрос продлится до конца следующей недели — 13 ноября. Все результаты будут переданы на рассмотрение Киевского городского совета.

Фото: Петр Оленич

Фото: Петр Оленич

Фото: Петр Оленич

Напомним, по состоянию на утро 4 ноября в Киеве без света осталось 450 тысяч потребителей. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о тяжелой ситуации с электроснабжением и объяснил, почему происходят отключения.

Без Пушкина и Карла Маркса – в Киеве переименовали 40 улиц: какие новые названия и реакция горожан

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