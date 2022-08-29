В КГГА разъяснили, нужно ли менять документы после переименования столичных улиц

В столице продолжается процесс переименования объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами.

Смена названий улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей в Киеве не предполагает переоформления документов.

Об этом сообщил заместитель городского головы – секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко.

За присвоение новых названий 300 улицам, переулкам, бульварам, проспектам и площадям украинцы отдали более 6,5 млн голосов в рейтинговом электронном голосовании.

"После переименования городских объектов жителям не потребуется переоформлять документы. В частности, не нужно обновлять сведения о прописке, поскольку изменение названия городского объекта не является изменением регистрации места жительства. Кроме этого остаются действующими документы, удостоверяющие право собственности на недвижимое имущество. Владельцам имущества потребуется переоформить документы только в случае непосредственной необходимости: купли-продажи или дарения недвижимости", — рассказал он.

Напомним, в Киеве переименованы 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с РФ и советским прошлым.

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