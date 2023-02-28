В КГГА рассказали о плане действий в случае повторного наступления на Киев

Для Киева подготовили специальный план действий в случае повторной попытки оккупантов захватить Киев.

Об этом рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает " Укринформ ".

Заместитель председателя рассказал, что соответствующие планы не только на случай войны, но и они предусмотрены и разрабатываются на любые случаи техногенных или других катастроф.

"Для этого есть соответствующие планы и наработки. В частности, сегодня проходят учения по защите столицы. Что касается оповещения людей, для этого тоже есть информативная система – это работники коммунальных служб, средства массовой информации. Источников на сегодня для этого достаточно. Я надеюсь, что в нас такого больше не будет", – добавил Поворозник.

Возможное наступление россиян

Напомним, весной российская армия может начать более масштабные наступления с применением большего количества вооружения, техники.

оккупанты также начали модернизировать ракеты, которыми бомбит Украину. При производстве ракет враг добавляет к ним новые детали и усовершенствует их специальными ловушками, чтобы обходить ПВО Украины.

На Донецком направлении Сооружения силы Украины дают отпор армии Российской Федерации. Впрочем, оккупанты пытаются прорваться.

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