В КГГА рассказали о качестве воды в Киеве в связи с загрязнением Сейма

Если качество воды ухудшится, Киевводоканал немедленно откорректирует технологические процессы и применит дополнительные реагенты для обеззараживания воды, чтобы показатели качества питьевой воды отвечали требованиям санитарных норм и правил.

Ситуация с качеством воды в Киеве контролируется. Профильные службы постоянно мониторят состояние питьевой воды на территории Киева и воды в акватории рек Десна и Днепр.

Об этом в субботу, 7 сентября, заявили в Киевской городской государственной администрации.

Как заверили в КГГА, если качество воды ухудшится, Киевводоканал немедленно откорректирует технологические процессы и применит дополнительные реагенты для обеззараживания воды, чтобы показатели качества питьевой воды отвечали требованиям Государственных санитарных норм и правил. Алгоритмы действий по предотвращению ухудшения качества воды обсудили на Постоянной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

По данным Деснянского бассейнового управления водных ресурсов Госводагентства Украины, наблюдается ухудшение качества воды реки Сейм. Однако, по информации контролирующих служб, пока нет оснований для паники – показатели питьевой воды в столице остаются в норме. А в случае ухудшения ситуации городские службы разрабатывают комплекс мер, который позволит обеспечить потребителей города Киева питьевой водой”, – отметили в госадминистрации.

Отдельные организации и учреждения также могут разрабатывать планы по обеспечению и реагированию на любые возможные сценарии развития событий. В частности, обращаться к подчиненным предприятиям по созданию запасов воды.

“Отмечаем, что такие действия не свидетельствуют о наступлении чрезвычайной ситуации. Просим медиа не манипулировать информацией и не создавать паники”, – добавили в КГГА.

Напомним, ранее глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Михаил Янчук рассказал о действиях украинских органов власти по ликвидации загрязнения рек Сейм и Десна.

Загрязнение рек Сейм и Десна: какого качества питьевая вода в Киеве?

Читайте также: