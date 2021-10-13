В КГГА рассказали, когда в квартирах появится отопление

В КГГА рассказали, когда в квартирах появится отопление

С теплом уже детсады, больницы и школы.

В Киеве включат отопление в жилых домах, когда температура воздуха будет в течение трех суток будет меньше 8 градусов тепла.

Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, с 1 октября отапливать начали школы, детсады, больницы. Сейчас с теплом уже 850 таких заведений.

"На счет жилого фонда действуют нормы. Отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура меньше +8 в течение трех суток. Мы планируем придерживаться этих норм и мониторить погоду. На сегодняшний день мы не имеем таких показателей. Говорить о начале отопительного сезона рано", — заявил он.

Представитель КГГА отметил: Киев технически готов к старту отопительного сезона.

Как сообщалось:

Новости Украины: достаточно ли в стране газа для отопительного сезона

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку