В КГГА рассказали, когда в квартирах появится отопление

С теплом уже детсады, больницы и школы.
В Киеве включат отопление в жилых домах, когда температура воздуха будет в течение трех суток будет меньше 8 градусов тепла.
Об этом во время брифинга заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.
По его словам, с 1 октября отапливать начали школы, детсады, больницы. Сейчас с теплом уже 850 таких заведений.
"На счет жилого фонда действуют нормы. Отопительный сезон начинается тогда, когда среднесуточная температура меньше +8 в течение трех суток. Мы планируем придерживаться этих норм и мониторить погоду. На сегодняшний день мы не имеем таких показателей. Говорить о начале отопительного сезона рано", — заявил он.
Представитель КГГА отметил: Киев технически готов к старту отопительного сезона.
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