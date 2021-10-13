В КГГА рассказали, когда пойдут на осенние каникулы столичные школьники

В КГГА рассказали, когда пойдут на осенние каникулы столичные школьники

Причин для досрочного начала каникул нет.

Дети во всех столичных школах пойдут на осенние каникулы по графику — с 25 октября. В городе созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса.

Об этом в среду, 13 октября, сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

"Причин для досрочного начала осенних каникул нет. Сейчас в школах Киева COVID-19 болеет чуть более 800 учеников, а это менее 0,3% от общего количества столичных школьников. Кроме того, во всех учебных заведениях уже вакцинировано более 86% работников, что является одним из основных условий очной работы. Учитывая темпы вакцинации, уже к концу октября мы вакцинируем практически 100% сотрудников ", — заявил он.

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По словам Мондриевского, на сегодня почти во всех учебных заведениях включили отопление, а за выходные отопления включат во всех учебных заведениях, которых в городе более 900. Таким образом, в городе созданы все условия для безопасного продолжения образовательного процесса.

"Такой шаг — это в первую очередь, забота об организации качественного образовательного процесса для школьников и поддержка тех семей, где у родителей нет возможности оставлять детей дома из-за необходимости ходить на работу", — резюмировал он.

Напомним:

Нацкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству образования и науки разослать рекоммендованное письмо для того, чтобы перенести начало каникул с 25 октября на 18 октября.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупредил, если до ноября сотрудники сферы образования не будут привиты против COVID-19, то будут отстранены от работы на период карантина без сохранения заработной платы.

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