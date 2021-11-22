В КГГА рассказали, когда начнутся зимние каникулы в школах Киева

В КГГА рассказали, когда начнутся зимние каникулы в школах Киева

Предварительно каникулы должны начаться 25 декабря 2021 года и продолжаться до 9 января 2022-го.

Несмотря на то, что школы Киева некоторое время работали в дистанционном формате, зимние каникулы для столичных учеников начнутся вовремя.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

По его словам, продление каникул для школьников тоже не планируется. Зимние каникулы начинаются в конце декабря и продолжаются две недели. Так что, скорее всего, дети пойдут на каникулы 25 декабря, а вернутся в школу 9 января, как и предполагалось ранее.

Напомним, что в Киеве, Львове и Ивано-Франковске сегодня, 22 ноября, после трехнедельного перерыва за парты вернулись учащиеся и студенты. Однако не все школы столицы открылись для очного обучения.

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